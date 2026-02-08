Aksaray’da asker eğlencesinde kavga çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Parkı kenarında bir arazide yapılan asker eğlencesinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı.

2 şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şahıs gözaltına alındı.

ANNE ENGEL OLMAK İSTEDİ

Gözaltına alınan şahıslardan biri, bindirildiği ekip otosu kafesinde polis ekiplerine "Kapıyı kapatmayın" dedi. Bu sırada olay yerinde olan annesi ise polislerden oğlunun araçtan indirilmesini talep ederek, "Adam öldürmedi, çıkarın benim çocuğumu" dedi.

Kadın yanındaki eşi ve polis memurlarınca sakinleştirilirken, gözaltına alınan 6 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.