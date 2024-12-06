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İHA

Aksaray merkez Nakkaş Mahallesi'nde R.U. (29), araçla kendisine borcu olan akrabası M.C.'nin (26) kullandığı aracı takip ederek önünü kesti.

Ardından araçtan inen R.U., M.C.'ye yumrukla saldırdı.

Darbedilen M.C., yanında taşıdığı bıçakla R.U.'yu göğsünden bıçakladı.

Bıçak darbesiyle R.U., aracın yanına yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken M.C. ise polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan olaylar ise anbean bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şahsın araçla borçlu olan kişinin aracının önünü kestiği, aşağıya inip yumrukla saldırdığı ve karşı tarafın bıçaklama anı yer alıyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.