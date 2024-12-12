Aksaray'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İHA

Aksaray merkez Pınar Mahallesi Kavurmacı Caddesi üzerinde yaya olarak evlerine giden A.C. (17) ve arkadaşı İ.A. (18), yoldan geçen yabancı uyruklu S.B. isimli şahısla laf atma meselesi yüzünden tartışma yaşadı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu S.B. isimli yabancı uyruklu şahıs, belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak 2 genci kol ve bacaklarından bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçarak kayıplara karışan yabancı uyruklu şahsın peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.