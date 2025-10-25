Aksaray'da bir otomobil sürücüsü park halindeki araçlara çarptı

- Aksaray'da Zeynep K. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki üç araca çarptı.
- Kaza sonucunda otomobil hurdaya dönerken, çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.
- Yaralananın olmadığı olay güvenlik kamerasına yansıdı ve polis inceleme başlattı.
Aksaray'da şehir merkezinden Fatih Mahallesi istikametine seyreden Zeynep K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki birisi 3 günlük araç olan 3 ayrı araca çarptı.
Kazada çarpan otomobilin ön tarafı hurdaya dönerken, çarptığı 3 araçta da maddi hasar oluştu.
KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Şans eseri yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, aracın park halindeki araçlara çarpma anı anbean görülürken, olay yerine polis ekibi çağırıldı.
Kaza mahalline gelen polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.