İHA
Aksaray merkez Şeyh Hamit Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki otoparktan bisiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri kısa sürede şüphelinin kimliğini ve ikametini tespit etti.
Tutuklandı
Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen S.A. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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