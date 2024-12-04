Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Aksaray'da Paşacık Mahallesi 1669 Sokak'ta 31 yaşındaki T.İ., 2 yıl önce boşandığı eski eşi B.N.Ç.'nin 51 yaşındaki babası M.Ç. ile telefonda bir konuda tartıştı.

T.İ. telefonla tehdit ettiği eski kayınpederine, "Seni öldüreceğim in aşağıya" dedi.

TABANCAYLA VURDU

Bunun üzerine evden çıkan M.Ç. eski damadı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Sol kasık kısmından yaralanan M.Ç. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DURUMU AĞIR

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kaçan eski damat T.İ. polis ekiplerince kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye getirilen zanlı eski damat T.İ., gazetecilerin, "Neden vurdun?" sorusuna, "Namuslu ve şerefli yaşasın diye vurdum" şeklinde cevap verdi.