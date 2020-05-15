Aksaray'da, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şahıs, olay sonrası kayıplara karıştı.

Aksaray'da yaşayan Harun B. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Selda B. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ BIÇAKLADI

Kavga sırasında Harun B., 5 ve 6 yaşındaki 1'i kız 2 çocuğunun gözü önünde Selda B.'yi bıçakladı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri sonucu Selda B., ağır yaralandı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Karısını bıçaklayan Harun B. evden kaçarken, sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen ağır yaralı Selda B. hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞAHSIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Selda B.'nin cansız bedeni otopsi için Aksaray Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken çocuklar, yakınları tarafından sakinleştirildi.

Polis ekipleri tarafından kaçan Harun B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.