Bağladığı çarşaflarla 5’inci kattaki evlerinin penceresinden inmeye çalışan Feyza B., çarşafların çözülünce kömürlüğün üzerine düştü. Feyza B., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Aksaray’ın merkez ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5’inci katında ailesiyle yaşayan Feyza B. (20), bağladığı çarşaflarla evin camından aşağı inmeye çalıştı.

Bağlanan çarşaflar çözülünce Feyza B., kömürlüğün çatısına düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalelerde başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edilen Feyza B., ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan Feyza B'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bina sakinlerinden Ömer Fidan, gelen sesler üzerine binanın arka tarafına geçtiğini, genç kızın yerde yattığını görünce durumu 112'ye bildirdiğini ifade etti. Fidan, kısa sürede ekiplerin gelerek kızı hastaneye götürdüğünü kaydetti.

Aksaray’da çarşafla pencereden inen genç kız, kömürlüğe düştü VİDEO

