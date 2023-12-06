Aksaray'da cezaevinden izinli çıkıp uyuşturucuyla polisten kaçtılar Aksaray'da 'uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan girdikleri cezaevinden izinli çıkan 2 kişi ehliyetsiz kullandıkları otomobille polisten kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahısların aracında bonzai bulundu.

İHA

Aksaray merkez Zafer Mahallesi'nde rutin yol kontrolü yapan polis ekipleri uygulama noktasına giren bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

Uygulama noktasını geçen şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Anons üzerine aracın kaçış istikameti ve çevresi abluka altına alındı.

Kılıçaslan Mahallesi istikametinden Kalanlar Mahallesi istikametine kaçan otomobil yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu ekiplerin önünü kesmesiyle yakalandı.

Cezaevinden izinli çıkmışlar

Araçtan indirilip ters kelepçe takılarak gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kimlik ön sorgulamalarında sürücünün Mehmet K. (27), yanındaki arkadaşının ise Muhammet Fatih A. (24) olduğu belirlendi.

Yapılan sorgulamada şahısların 'uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandıkları ve tutuldukları cezaevinden izinli olarak çıktıkları tespit edildi.

Bonzai bulundu

Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.

Sürücü Mehmet K.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken gazetecilerin, "Neden kaçtınız?" sorusuna şahıslar, "Ehliyetimiz yok" şeklinde cevap verdi.

Ele geçirilen uyuşturucuları soran gazetecilere, "Hayır bizim değil" diyen sürücü ve arkadaşı sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Gözaltına alınan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira, tehlikeli araç kullanmaktan 951 lira, 'dur' ihtarına uymamaktan 427 lira olmak üzere toplam 9 bin 568 para cezası kesilirken trafikten men edilen araç otoparka çekildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)