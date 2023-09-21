Aksaray'da çiftçi köpekleri uzaklaştırmak istedi! Havaya ateş ettiği silah kendini yaraladı Koyun otlatan 24 yaşındaki çiftçi, üzerine doğru gelen köpekleri korkutmak için havaya ateş açarken, tabancanın yere düşmesi sonucu sağ ayak bileğinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA Türkiye'nin en büyük sorunları arasında başıboş köpekler geliyor... Vatandaşın canını tehlikeye atan sokak köpekleri bir diğer yandan da onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Başıboş köpek sorunlarına karşı çalışmalar sürerken bir yeni olay yaşandı. Aksaray'da saat 10.30 sıralarında 24 yaşındaki çiftçi Ömer Hamdi koyun otlatırken, üzerine doğru gelen köpekleri görünce, korkutmak için tabancayla havaya ateş açtı. Kendi ayak bileğine ateş etti Çiftçinin bu sırada yere düşürdüğü tabanca tekrar ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, sağ ayak bileğine isabet etti. Yaralı hastaneye kaldırıldı Kanlar içinde kalan çiftçi, bir anda yere yığılırken silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ömer Hamdi, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçi, sedyeyle ambulanstan indirilip acil servise götürülürken ise cep telefonuyla yakınlarına yaşadığı olayı anlattı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

Google News

Abone Ol