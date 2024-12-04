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İHA

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda da, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, çocuğa cinsel istismar suçundan aranan B.E. isimli şahsın yakalamak üzere harekete geçti.

Bir süre yapılan çalışmada şahsın Aksaray merkezde bir ikamette saklandığı bilgisine ulaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI, CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri şahsın bulunduğu ikamete operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda 14 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan B.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. B.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.