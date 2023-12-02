Aksaray'da cips yiyerek hırsızlık yaptı: Pişkin hırsız yakayı ele verdi

Aksaray'da Paşacık Mahallesi'ndeki bir apartmanda binada oturanlar, bodrum kattaki elektronik eşya ile bakır malzemelerin olmadığını fark edip, güvenlik kameralarını izledi.
Malzemelerin rahat tavırları ile binaya cips yiyerek giren kişi tarafından çalındığını gören bina yetkilileri, polise haber verdi.
Şüpheli tespit edildi
Adrese sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin daha önce hırsızlık suçundan kaydı olan Müslim Kocaoğlan olduğunu tespit etti.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaoğlan’ı Ereğlikapı Mahallesi'nde hırsızlık için başka bir binaya girerken suçüstü yakaladı.
3 farklı binaya girdi
Gözaltına alınan Müslim Kocaoğlan, emniyetteki ilk ifadesinde 3 farklı binaya daha girdiğini itiraf etti.
Tutuklandı
Müslim Kocaoğlan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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