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Aksaray'da cips yiyerek hırsızlık yaptı: Pişkin hırsız yakayı ele verdi

Aksaray'da cips yiyerek hırsızlık yaptı: Pişkin hırsız yakayı ele verdi 3 farklı binanın bodrum katından malzeme çalan Müslim Kocaoğlan aşka bir apartmana girerken polis tarafından suçüstü yakalanıp, tutuklandı. Kocaoğlan’ın hırsızlık yaptığı apartmana cips yiyerek girdiği anlar kameralara yansıdı.