Haberler



3. Sayfa



Aksaray'da çok sayıda aracı hurdaya çeviren kamyonet sürücüsü kaçtı

Aksaray'da çok sayıda aracı hurdaya çeviren kamyonet sürücüsü kaçtı Aksaray’da 5 araca çarpıp ağır hasar veren ve 1 çocuğun ağır yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsü kayıplara karıştı.