Aksaray'da çok sayıda aracı hurdaya çeviren kamyonet sürücüsü kaçtı

Aksaray merkez Hacılar Harmanı Mahallesi'nde yolun karşısındaki galeriden diğer galeriye plakasız kamyoneti götüren kimliği belirlenemeyen sürücü, yolun karşısına geçtiği esnada seyir halindeki Mert A. (23) idaresindeki otomobile çarptı.
Çarptığı otomobili de sürükleyerek kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi.
Kaza sonrası kamyonetten inerek kaçan sürücü kayıplara karışırken otomobilde yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Alper A. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada kamyonetin çarptığı 5 otomobil hurdaya dönerken polisin geniş çaplı inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düştü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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