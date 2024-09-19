Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden adam, siper olan kızını öldürdü Aksaray'da Mehmet A., boşanma aşamasında olan damadı Recep Ok'u (30) tabancayla vurarak ağır yaraladı, ona siper olmak isteyen kızı Fadimana Ok'u ise (26) öldürdü. Olay yerinden kaçan Mehmet A. aranıyor.

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DHA

Aksaray'da saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokakta, 2 çocuk babası Recep Ok (30), boşanma aşamasında olduğu ve halen birlikte yaşadığı eşi Fadimana Ok ile araçlarıyla evlerine gelirken, sokakta kayınpederi Mehmet A. (50) ile karşılaştı.

DAMADINA ATEŞ AÇTI, KIZI SİPER OLDU

Kayınpeder ve damat arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., belinde taşıdığı tabancayla damadı Recep Ok'a ateş etti.

O sırada Fadimana Ok da eşine siper olmak istedi. Recep Ok göğüs ve karnına isabet eden 3 kurşunla, Fadimana Ok ise göğsüne isabet eden 1 kurşunla yaralandı.DA

Çift kanlar içinde kalırken Mehmet A. hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fadimana Ok, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ameliyata alınan Recep Ok'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Mehmet A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)