Aksaray'da dolap içinden yanmış cesedi çıkan çocuk defnedildi Evde çıkan yangında korkarak dolaba saklanan ve yanarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı.

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İHA

Aksaray'da dün sabah saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan iki katlı eski bir binanın 1. katında yangın çıktı.

Suriye uyruklu 4’ü çocuk 6 kişilik ailenin oturduğu dairenin çocuk odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede çocuk odasını sararken, oda adeta alev topuna döndü. Dumanı hissederek uyanan baba Hüseyin C. (36) ve eşi Rahaf C. (32), yangını fark ederek hemen çocuklarının yanına koştu.

Çocuklardan birini bulamadılar

Çocuk odasında bulunan 3 çocuğu alıp dışarı çıkaran anne ve baba, alevlerin tüm odayı sarmasıyla 4. çocukları 4 yaşındaki Cihan Carruh isimli kız çocuğunu bulamadı.

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Dolabın içinde yanmış cesedi bulundu

Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da evin içinde alevler arasında çocuğu aradı.

Bir süre sonra 4 yaşındaki Cihan Carruh isimli kız çocuğunun dolap içinde yanmış cesedine ulaşıldı.

Yangında cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Yapılan işlemlerin ardından kız çocuğunun cenazesi, Somuncu Baba Külliyesinde öğlen namazına müteakip İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenazeye Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Milletvekili Hüseyin Altınsoy, MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)