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Aksaray'da drift attığı anları sosyal medyada paylaşınca cezasız kalmadı Abone Olun

Aksaray'da drift attığı anları sosyal medyada paylaşınca cezasız kalmadı Düğün konvoyunda trafiğe açık alanda diğer sürücülerin ve kendi canını hiçe sayarak drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para ceza kesildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Kimsenin güvenliğini dikkate almadan drift yapan magandaların saçtığı tehlikelere bir yenisi daha eklendi. Görüntülerin adresi bu kez Aksaray. Dün akşam otomobiliyle düğün konvoyuna katılan sürücü M.İ, trafiğe açık bölgede araçların bulunduğu caddede herkesin canını hiçe saydı. Sosyal medyada paylaştı Yolda daire çizerek trafik magandasının dakikalarca attığı drift, konvoyda bulunan bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü alan sürücü M.İ., drift görüntüsünü kendi sosyal medya hesabından “Selamün aleyküm 20.300 TL” notuyla paylaştı. 20 bin TL cezayı yedi Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri harekete geçti. Otomobilin, kentteki bir düğün salonunun önünde park halinde olduğunu tespit edildi. Ekiplerce, trafiği tehlikeye düşüren sürücü M.İ'ye 20 bin 342 lira idari para cezası uygulandı. M.İ'nin sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

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