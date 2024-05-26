Aksaray'da dur ihtarına uymayıp aracını polisin üzerine sürdü: Kıskıvrak yakalandı Trafikte denetiminde dur ihtarına uymayarak aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçan şahıs yakalanırken, sürücü belgesi olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

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İHA

Aksaray’da şüpheli şahıs polisleri harekete geçirdi.

Merkeze bağlı Akin köy yolunda asayiş uygulaması yapan ekipler şüphe üzerine 68 HD 596 plakalı otomobile ‘Dur’ ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek süratli bir şekilde ters yola girip kaçmaya başladı.

Kaza riskine karşı takibi bıraktılar

Sürücünün kaçması üzerine hemen araçlara binen polis ekipleri takibe başladı.

Aksaray sokaklarında siren seslerinin yankılandığı kovalama anları ise aksiyon film sahnelerini aratmadı.

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücüyü bir süre takip eden polis ekipleri sürücünün çok hızlı ve tehlikeli araç kullanması gerekçesiyle muhtemel bir kaza yapma riskine karşı takibi bıraktı.

O anlar kameraya yansıdı

Ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürücünün izini süren asayiş şubesi ekipleri anbean hem gazetecilerin kamerasına hem de araç kamerasına yansıyan ve yürekleri ağza getiren o görüntülerin şüphelisi B.A.B. (28) polisin çalışmasıyla yakalandı.

Sürücü belgesi olmadığı için kaçmış

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şahsın ifadesinde ehliyeti olmadığı gerekçesiyle kaçtığını söylediği öğrenilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)