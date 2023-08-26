Aksaray'da ehliyetsiz sürücü bariyere saplandı: Hayatını kaybetti Eskil ilçesinde ilerleyen 16 yaşındaki Muhammed Enes Dağlı otomobilin kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı. Dağlı, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

Aksaray'da korkunç bir kaza yaşandı.

Eskil ilçesinde meydana gelen olayda, ehliyetsiz Muhammed Enes Dağlı (16) kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti.

Bariyerlere saplandı

Dağlı'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 68 ACB 387 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Dağlı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dağlı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.