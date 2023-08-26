Aksaray'da ehliyetsiz sürücü bariyere saplandı: Hayatını kaybetti

DHA
Aksaray'da korkunç bir kaza yaşandı.
Eskil ilçesinde meydana gelen olayda, ehliyetsiz Muhammed Enes Dağlı (16) kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti.
Bariyerlere saplandı
Dağlı'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 68 ACB 387 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Dağlı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dağlı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.