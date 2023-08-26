Aksaray'da ehliyetsiz sürücü bariyere saplandı: Hayatını kaybetti
DHA

Aksaray'da korkunç bir yaşandı.

Eskil ilçesinde meydana gelen olayda, ehliyetsiz Muhammed Enes Dağlı (16) kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti.

Bariyerlere saplandı

Dağlı'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 68 ACB 387 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada Dağlı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dağlı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bariyerlere çarpan otomobilin 16 yaşındaki sürücüsü öldü #1
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü bariyere saplandı: Hayatını kaybetti
Bariyerlere çarpan otomobilin 16 yaşındaki sürücüsü öldü #2
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü bariyere saplandı: Hayatını kaybetti