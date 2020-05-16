Aksaray'da eşini öldüren koca: Beni aldattı, kestim

Aksaray'da boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren zanlı, "Beni aldattı. Onun için kestim." dedi.

Aksaray'ın Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir yurtta işçi olarak çalışan 28 yaşındaki Harun Başaran, boşanma davası süren ayrı yaşadığı 23 yaşındaki eşi Selda Başaran'ı, 3 ve 6 yaşındaki çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp, öldürdü.

Balkona çıkan çocukların ağlaması üzerine komşular, polisi aradı. Eve gelen ekipler, Selda Başaran'ın cansız bedenini buldu.

Başaran'ın 6 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldüğü saptandı.

"BENİ ALDATTI, KESTİM"

İki çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Çocuklara, psikolojik destek verilmeye başlandı.

Kaçan Harun Başaran ise dün akşam saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Başaran, gazetecilerin "Eşinizi niçin öldürdünüz?" sorusuna "Beni aldattı. Onun için kestim." yanıtını verdi.

"BOŞANMAK İÇİN 100 BİN LİRA İSTEDİ"

Başaran sorgunda ise maaşını aldıktan sonra kızı ve oğluna bayramlık kıyafet aldığını ardından eşinin yaşadığı eve gittiğini anlatarak, “Eşimden ayrı yaşıyorum ve yaklaşık 1.5 yıldır boşanma davamız sürüyor. Şu ana kadar üç duruşmamız oldu. Selda benden boşanmak için 100 bin lira istedi. Beni aldatıyordu. Dün maaşımı alıp, çocuklarıma bayramlık kıyafet aldım. Onları eve götürdüm. Ben evdeyken, Selda bir erkekle telefonla görüşüyordu. Kim olduğunu sordum. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktaki bıçağı alıp, saldırdım. Kaç kez bıçakladım hatırlamıyorum. Namusum için yaptım.'' dedi.

Harun Başaran, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.