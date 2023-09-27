Aksaray'da eşinin kavga ettiği kadını dövdü Karısının kavga ettiği kadını su borusuyla döven adamın o anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Aksaray'da, dün akşam saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde D.T., bilinmeyen nedenle komşusu D.D. ile tartışmaya başladı.

İki kadının tartışmasına D.T.'nin eşi V.T. de katıldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine V.T., komşusu kadına sopayla saldırdı.

D.D. de plastik su borusuyla karşılık vermek istedi.

D.D.'nin elindeki su borusunu da alan V.T., bu kez de su borusuyla kadına saldırıp defalarca vurdu.

O anlar kamerada

Saldırı anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan D.D., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, tedavisinin ardından da taburcu edildi.

Gözaltına alındı

V.T. ve eşi D.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Çiften D.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)