Aksaray’da “eski-yeni sevgili” kavgasına polis biber gazıyla müdahale etti

Aksaray’da iki grup arasında “eski-yeni sevgili” meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ve bekçi ekipleri, tarafları ayırmakta zorlanınca biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 00:50
Parkta oturan bir çiftin yanına gelen bir grup, iddiaya göre “boşanma aşamasındaki eş” meselesi nedeniyle gençlerle tartışmaya başladı.

Sözlü atışma kısa sürede kavgaya dönüştü, iki grup parkta birbirine girdi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçi ekipleri sevk edildi.

Tarafları ayırmaya çalışan ekipler, grupların dağılmaması üzerine biber gazı ile müdahalede bulundu. Ancak kavga bir süre daha devam etti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Polis ekipleri gençleri etkisiz hale getirirken, olayda 4 kişi darp sonucu hafif şekilde yaralandı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmadı.

Kavganın ardından şahıslar polisin müdahalesiyle parkı terk etti.

