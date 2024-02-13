Aksaray’da FETÖ operasyonu: Çeşitli ülkelere ait dövizler ele geçirildi Aksaray’da düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalanırken, ikametlerde yapılan aramalarda yaklaşık değeri 600 bin TL olan ABD Doları, Jamaika Doları, Mexico Pesosu, Suudi Arabistan Riyali, Romanya Lei, Türk Lirası ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

İHA

Operasyon Aksaray merkezde 5 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen “Göçmen Kaçakçılığı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu” çerçevesinde 3 şüphelinin peşine düşüldü.

5 adrese eş zamanlı baskın

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince yapılan çalışmayla ikametleri belirlenen 3 şahıs bir süre teknik ve fiziksel olarak takibe alındı. Yapılan takipte yeterli delil ve bulgular üzerine harekete geçerek operasyon için düğmeye basan TEM ekipleri Aksaray merkezde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

3 şüpheli yakalandı, 600 bin lira değerinde döviz ele geçirildi

Operasyonda 3 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken şahısların ikamet ve iş yerlerinde geniş çaplı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 42 adet “F" serisi 1 dolar banknot, yaklaşık değeri 600 bin TL olan Amerikan Doları, Jamaika Doları, Mexico Pesosu, Suudi Arabistan Riyali, Romanya Lei, Türk Lirası banknotları ile 3 adet laptop, 9 adet cep telefonu, 1 adet USB bellek, banka dekontları, not defterleri, hafıza kartı, sim kartlar ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Mal varlıklarına el konuldu, hesapları bloke edildi

Gözaltına alınan 3 şüphelinin mal varlığına tedbir konulurken banka hesapları da bloke edildi. Terörle Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)