Aksaray’da fırtınada minarenin devrilme anı kamerada

DHA
Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle Gölü Köyü Camisi'nin minaresi, cami lojmanın üzerine devrildi.
Lojmanın tavanı, minarenin devrilmesiyle çöktü.
İmam yaralandı
Bu sırada lojmanda bulunan imam Özcan Deniz yaralandı.
Çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Öte yandan fırtına sırasında çıkan hortumu cep telefonuyla görüntülemeye çalışan kişi, minarenin devrilme anını da kaydetti.