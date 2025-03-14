Aksaray’da fren yerine gaza basınca markete daldı

İHA

Aksaray’ın Hasas Mahallesi 6635 Sokak’ta bir marketin önünde yaşanan kaza, saniyeler içinde faciaya dönüşebilirdi. 53 yaşındaki S.D. yönetimindeki 68 AAV 649 plakalı otomobil, market otoparkına girmeye çalışırken sürücünün fren yerine yanlışlıkla gaza basmasıyla kontrolden çıktı. Hızla ivmelenen araç, doğrudan marketin camlarını kırarak içeri daldı.

2 KADIN SON ANDA KURTULDU

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, o esnada alışveriş yapan iki kadın saniyelerle ölümden döndü. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen sürücünün yaşadığı panik ise dikkat çekti.

Yetkililer, kazayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, olayın nasıl meydana geldiğine dair soruşturma sürüyor.