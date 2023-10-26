Aksaray'da hafif ticari araca çarpan motosikletli öldü

DHA
Aksaray merkez Yunus Emre Mahallesi'nde Muharrem Tunç (22) yönetimindeki motosiklet, kavşakta Ferhat Ok'un (59) kullandığı hafif ticari araca yandan çarptı.
Kazada Muharrem Tunç ile hafif ticari araç sürücüsü Ferhat Ok'un torunu Fuat Ok (5) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede can verdi
Tedaviye alınan yaralılardan Muharrem Tunç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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