Aksaray'da havalanan paraşüt pilotu sert iniş yaparak hayatını kaybetti

Aksaray'da adrenalin hevesi can aldı.

Hasan Dağı'nda 17 Ağustos'ta başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda yarışmak için Aksaray'a gelen yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu, bugün yaptığı uçuş sırasında pilotaj hatası nedeniyle düştü.

AĞIR YARALANDI

Hürriyet Mahallesi Kümeevleri bölgesine düşen paraşüt pilotu ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı pilotu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan pilot, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarmanın inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.