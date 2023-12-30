Aksaray'da nefes kesen polis-hırsız kovalamacası...
Merkez Pınar Mahallesi'nde elektrikli moped ile inşaata gelen 2 kişi, kullanıma hazırlanmış inşaat demirlerini mopede yükledi.
Bir şahsın durumu fark etmesi üzerine şüpheliler demir yüklü moped ile olay yerinden kaçmaya başladı.
Polis ekipleri harekete geçti
Bu sırada devriye atan polis ekipleri şahısların kaçtığını fark ederek peşine düştü.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı.
Şahısların peşini bırakmayan polis ekipleri telsiz anonsu ile bölgeyi adeta abluka altına aldı.
Çok sayıda ekibin katıldığı kovalamacada şüpheliler bir süre sonra kıskıvrak yakaladı.
Yakalanan Mehmet K. (35) ve kardeşi Müslüm K. (30) isimli şahıslar gözaltına alınarak polis aracına bindirildi.
İnşaattan çalınan demirler ele geçirilirken demirler inşaat sahibine teslim edildi.
Soruşturma başlatıldı
Gözaltına alınan 2 kardeş ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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