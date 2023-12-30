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Aksaray'da hırsız kardeşler kovalamacanın ardından yaralandı

Aksaray'da hırsız kardeşler kovalamacanın ardından yaralandı Aksaray'da iki kardeşin çaldıkları malzemelerle birlikte önce moped ile sonra da yaya olarak polis ekiplerinden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.