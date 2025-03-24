Aksaray'da kamyonun motor kısmından alevler yükseldi

İHA

Aksaray’da Aksaray-Gülağaç yolunun 14. kilometresinde yaşanan olayda, Aksaray’dan Gülağaç istikametine seyreden Y.S. idaresindeki kamyonun motor kısmında yangın çıktı.

Olayda, kamyondan önce dumanlar çıktı.

VE DİĞER ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Önce dumanlar çıkan kamyonu sağa çeken sürücü araçtan inerek ne olduğunu anlamaya çalışırken dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı.

Yangın araç sürücüsü ve yoldan geçen diğer araç sürücülerinin müdahalesiyle söndürülürken, olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.