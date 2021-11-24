Kanserle mücadele eden matematik öğretmeni Tolga Topçu’ya, öğrencileri sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Pankart açan öğrenciler, “Tolga Hoca” sloganları atarken, Topçu öğrencilerini balkondan izledi.

Aksaray’da, Abdülhamid Fen Lisesi’nde görev yapan öğretmen Tolga Topçu (47), 1 yıl önce kolon kanserine yakalandı.

Matematik öğretmeni olan Topçu, kanser tedavisi nedeni ile 1 yıl boyunca okula gidemedi.

Aksaray Belediyesi Başkanı Evren Dinçer, Öğretmenler Günü'nde okul yönetimiyle temasa geçip Tolga öğretmene sürpriz bir ziyaret organizasyonu hazırladı.

ÖĞRENCİLER EVE GÖTÜRÜLDÜ

Tolga öğretmenin öğrencileri, belediye otobüsüyle okuldan alınıp eve götürüldü.

Önce belediye ve okul yönetiminden oluşan heyet Tolga öğretmenin evinin kapısını çaldı. Kendisi de öğretmen olan eşi Hatice Topçu kapıyı açınca şaşkınlık yaşadı.

‘TOLGA HOCAM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜZ KUTLU OLSUN’

Ardından bina önünde 'Tolga Hocam Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun’ pankartı açan öğrencilerini evinin balkonundan izleyen Tolga Topçu, duygu dolu anlar yaşandı.

O anlar 'Hababam Sınıfı' filmindeki öğrencilerin Mahmut Hoca’yı hastanede ziyaret etmesini akıllara getirdi.

Aksaray’da, kanser tedavisi gören öğretmene duygulandıran sürpriz VİDEO



“DERSLERİNİZE İYİ ÇALIŞIN DOKTOR OLUN”

Balkondan öğrencilerine seslenen Tolga Topçu, ''Hepinizle gurur duyuyorum. Derslerinize iyi çalışın doktor olun beni iyileştirin. Benim için çok büyük moral oldu. Belediye Başkanına ve öğrencilerime bu güzel sürpriz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde iyileşerek aranıza döneceğim.'' dedi.