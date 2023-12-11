Aksaray'da kazada hayatını kaybeden kadının kızının düğününden döndüğü ortaya çıktı Sürücüsün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada kızının düğünden dönen araçtaki Sayinur Deniz yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

DHA

Aksaray'da yürekleri dağlayan bir olay yaşandı.

Dün saat 16.00 sıralarında Fetih Eroğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Ardından şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü Eroğlu, eşi Müceste Eroğlu, baldızı Ümmügülsüm Yılmaz Keleş, kardeşi Sayinur Deniz ile yakını Nezaket Yılmaz yaralandı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılardan Sayinur Deniz, ambulansla kaldırıldığı Gülağaç Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kızının düğününden dönüyordu

Diğer 4 yaralı da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Sayinur Deniz'in, kızı Elif'in Osmaniye'de düzenlenen düğününe katıldıktan sonra Ankara'daki evlerine dönerken kazanın meydana gediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)