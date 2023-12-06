Aksaray'da kızını kaybeden acılı baba konuştu: Konuşurken ses kesildi, şarjı bitti sandım Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal’ın babası, "Konuşurken telefon kesildi. Bir daha ses yok. Gülerek ‘baba ya, baba ya’ diyordu. O an ses kesildi" dedi.

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ensonhaber.com

Aksaray’da üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal, market dönüşü sonrası arabanın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Arkadaşının son anda kurtulduğu kazada Mine Nur’u çarptıktan sonra aracıyla 90 metre sürüklediği belirlenen sürücü Gencay Kavlak ise sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde çiftçilik ve besicilikle uğraşan baba Halil Uysal, kaza sırasında kızıyla telefonda görüştüğünü söyledi.

"Oysa kızım ölmüş haberim yok"

Kızının, daha ucuz olduğu için markete gittiğini anlattığını söyleyen baba Halil Uysal, “Kantin pahalı, market var orada ucuz. Oradan alacağız. İrem ile gidiyoruz’ dedi. Telefonun hoparlörü açıktı. Telefonu annesine verdim telefonu. Konuşurken telefon kesildi. Bir daha ses yok. Gülerek ‘baba ya, baba ya’ diyordu. O an ses kesildi.” diye konuştu.

O an kızının telefonunun şarjının bittiğini düşünen baba Uysal, “‘Sonra arar’ dedim. Oysa kızım ölmüş de haberim yokmuş.” dedi.

"Ölüm haberini internetten gördüm"

Telefonun kapanmasından 1 saat sonra kendisini bir polis memurunun aradığını söyleyen baba Uysal, şöyle devam etti: