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DHA

Aksaray'da iki kişi arasında yaşanan küfürleşme kavgasına kan döküldü...

Gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi üzerinde yürüyen 69 yaşındaki Nevzat Özdemir, 22 yaşındaki Ömür S. ile karşılaştı.

İkili arasında bir anda bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında taraflar arasında küfürleşme yaşandı.

YAŞLI ADAMI 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Ömür S., Özdemir'e yumrukla, sonra da bıçakla saldırdı.

Karın, bacak ve kolundan yaralanan Özdemir, kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Nevzat Özdemir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Ömür S. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.