Aksaray'da kuyumcuyu sahte altınla dolandırmaya çalıştı: 2 çocuğum için yaptım

Aksaray Kapalı Çarşı'da bir kadın, müşteri kılığında kuyumcuya girdi.

Şüpheli kadın, bilezik deneme bahanesiyle imitasyon bileziği, gerçek altınla değiştirmeye çalıştı.

ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Durumu fark eden kuyumcu ile şüpheli kadın arasında arbede çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, kadını gözaltına aldı.

"BİLEZİKLERİN DEĞERİ 300 BİN TL"

Kuyumcu, kadının altın bilezikleri denediğini ve yerine imitasyon bilezikleri 'vazgeçtim' diyerek vermeye çalıştığını iddia etti.

Kuyumcu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Buraya müşteri gibi geliyor. 2 tane bilezik alıp tarttırıyor. Bilezikleri koluna takıyor. 2 tane çeyrek altın ver deyip, çeyreklerin parasını verdikten sonra vazgeçtim deyip kolundan sahte bileziği çıkarıp veriyor.



Gerçek bilezikler ise kolunda kalıyor. Çalışanım bileziği eline alınca sahte olduğunu anladı. Biz de kovalayıp, yakaladık. Bileziklerin değeri ise 300 bin lira.

"2 ÇOCUĞUM VAR ONLAR İÇİN YAPTIM"

Gözaltına alınan kadın ise "2 çocuğum var, onlar için yaptım. Çocuğum hasta, ne olur yapmayın." diyerek polise yalvardı.