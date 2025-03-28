Aksaray'da makam aracıyla kaza yapan belediye başkanı ağır yaralandı

İHA
Aksaray merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Taşpınar Belde Belediye Başkanı İsmail Yılmaz idaresindeki makam aracı kavşaktan üniversite istikametine dönerken sanayi istikametine seyreden kargo minibüsüne ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle makam aracı bahçe duvarına çarpıp takla attı.
Makam aracının hurdaya döndüğü kazada belediye başkanı yaralanırken diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
DURUMU AĞIR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı belediye başkanı ve minibüs sürücüsünü ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan belediye başkanının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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