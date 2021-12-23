Öğrencisini tekme tokat döven Ali Rıza Y. isimli öğretmen hakkında başlatılan idari soruşturmada sona gelindi.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda, 14 Aralık günü, Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ya anlattı.

10 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU VERİLDİ

Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi. T.K.'ya aldığı darbeler nedeniyle 10 gün iş göremez raporu verildi.

Ardından da Cumhuriyet Savcılığı’na giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Ali Rıza Y.'yi görevden uzaklaştırıp hakkında idari soruşturma başlatıp, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirdi.

Aksaray'da öğrencisini tekme tokat dövüp boğazını sıktı VİDEO ARŞİV



SERBEST BIRAKILDI

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Rıza Y. de, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE SON VERİLECEK

Ali Rıza Y.'nin ise başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenlik görevine son verileceği belirtildi.

Aksaray’da, öğrencisini döven öğretmenin görevine son verilecek VİDEO



DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Daha önce görev yaptığı Sakarya ve İstanbul'da da öğrencilere şiddet uyguladığını öne sürüldü.

Ali Rıza Y. hakkındaki idari soruşturmanın hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, ''Yaşanan şiddet olayının ardından idari soruşturma başlattık. Hızlı bir şekilde süren soruşturmamız öğretmenlik mesleğini sürdüremeyeceği ve mesleğine son verilip, memuriyetini geri hizmetlerde yapabileceği yönünde ilerliyor. Öğrencimiz ve ailesine de psikolojik rehberlik hizmeti verilmeye başlandı.'' dedi.

“BİZ ÇOCUKLARIMIZI EĞİTİM ALSINLAR DİYE OKULA GÖNDERİYORUZ”

Torunu T.K.'nin dedesi Selahattin K., şu ifadeleri kullandı: ''Torumun şiddete uğradığını öğrenince, durumu öğrenmek için okula geldim. Biz çocuklarımızı eğitim alsınlar diye okula gönderiyoruz. Torunumun dediğine göre, bu öğretmen Ali Rıza Y., bizim çocuğumuza okulda ders yaptırmazmış.

“MATEMATİK DERSİNDE RESİM YAPTIRIYORMUŞ”

Matematik dersinde buna 'Sen anlamıyorsun' diye resim yaptırıyormuş. Dayak olayı ise başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, 'T.K. size küfretti. Öğretmen okulda sigara içiyor' demiş. O da sınıfta dersten koridora çıkarıp dövmüş. Bu öğretmene gereken ceza verilsin.





“BAŞKA OKULDA YİNE YAPAR”

Neden görevine son verilmiyor? Çocuk başka okula da gitmek istemiyor. Yıllardır burada okuyor. Burada arkadaşlarım var diye buraya gidiyor. Benim torunuma yaptı. Bu öğretmen başka okulda yine yapar. Bu hocanın başka vukuatı varmış.''

T.K.'nın ağabeyi E.K.'nin aynı okulda öğrenim gördüğünü belirten Selahattin K., ''Torunlarımın ikisi de bu okulda eğitim görüyor. Arkadaşları burada. O yüzden başka okula gitmek istemiyor.'' dedi.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ OLAYI TAKİP EDİYOR”

Aileyi ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından, “Böylesine talihsiz ve vicdanlarımızın asla kabul etmeyeceği bir olayın ilimizde olması hepimizi derinden üzmüştür; hatta kahretmiştir. İdari yönden bütün işlemler hassasiyetle yürütülüyor. Ailemiz ve evladımızın her zaman yanındayız.” mesajı yayınladı.

Ziyaret sonrası da yaptığı açıklamada olayı yakından takip ettiğini belirten Aydoğdu, ''Bu olayın takipçisi olacağız. Aileyi ziyaret ettik. Milli Eğitim Bakanımız da bu olayı takip ediyor.'' dedi.