DHA
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 28 Kasım'da Hürriyet Mahallesi'ndeki okuldan kablo çalındığın yönelik ihbar aldı ve çalışma başlattı.
Okulun güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin aynı mahallede oturan Okan Kasımoğlu olduğu belirlendi.
ÇALDIĞI KABLOLARI SATTI
Kasımoğlu, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Şüphelinin çaldığı kabloları sattığı tespit edildi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasımoğlu, mahkemece tutuklandı. Diğer yandan kablo hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış