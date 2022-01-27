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- Aksaray’da, operatör iş makinesinin altında kaldı
Aksaray’da, operatör iş makinesinin altında kaldı
Özel bir şirkete ait iş makinesiyle kar temizliği yapan Mehmet Bozkıl, devrilen makinenin altında kaldı. Bozkıl, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.
- İHA
- 27.01.2022 - 15:37
Aksaray’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Taşpınar beldesinde sabah saat 10.00 sıralarında, özel şirkete ait iş makinesi ile yolda kar temizliği yapan operatör Mehmet Bozkıl (50), devrilen iş makinesinin altında kaldı.
Ters dönen iş makinesinin altında kalan Bozkıl’ı kurtarabilmek için, çalışma arkadaşları seferber oldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri ve 112 Acil Yardım ekipleri, operatörü güçlükle iş makinesinin altından çıkarttı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Bozkıl'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.