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    Aksaray’da, operatör iş makinesinin altında kaldı

    Özel bir şirkete ait iş makinesiyle kar temizliği yapan Mehmet Bozkıl, devrilen makinenin altında kaldı. Bozkıl, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 15:37
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    Aksaray’da, operatör iş makinesinin altında kaldı

    Aksaray’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

    Taşpınar beldesinde sabah saat 10.00 sıralarında, özel şirkete ait iş makinesi ile yolda kar temizliği yapan operatör Mehmet Bozkıl (50), devrilen iş makinesinin altında kaldı.

    Ters dönen iş makinesinin altında kalan Bozkıl’ı kurtarabilmek için, çalışma arkadaşları seferber oldu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen AFAD ekipleri ve 112 Acil Yardım ekipleri, operatörü güçlükle iş makinesinin altından çıkarttı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Bozkıl'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Aksaray’da, operatör iş makinesinin altında kaldı #1

    Aksaray’da, operatör iş makinesinin altında kaldı #2

    Aksaray’da, operatör iş makinesinin altında kaldı #3


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