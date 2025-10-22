Aksaray'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray'da korkunç kaza...

Adana yolu istikametine seyreden Mustafa Demirtaş idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÇIKARILDI

Kaza mahalline intikal eden organize sanayisi itfaiye müdürlüğü ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı.

Ağır yaralanan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Nazile D. ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mustafa Demirtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşi Nazile D.’nin hayati tehlikesi sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.