Aksaray'da otomobil, park halindeki tıra çarptı: 2 ölü

Aksaray’da Ankara-Niğde Otoyolu Boğazköy mevkisinde meydana gelen kazada, Hamza S. yönetimindeki 34 HMZ 551 plakalı otomobil, park halindeki 80 AER 657 plakalı tıra arkadan çarptı.

ARAÇTAKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hamza S. ve otomobilde bulunan Tuna S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan bir kişi ise Ortaköy Belediyesi İtfaiyesi tarafından yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kişinin tedavisi sürüyor.