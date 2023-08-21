Aksaray'da para meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: Ayırmaya çalışırken öldü Apartman dairesine silahlı baskında 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yarayan adam ile 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve evden kaçan firari hükümlü tutuklandı.

DHA

Aksaray'da dün saat 11.00 sıralarında bir apartmanın 2'nci katında Rahim Toprak ve İsmail Bodur'un ikamet ettiği kiralık daireye gelen kişi, tabancayla buradaki kişilere ateş etti.

Göğsünden vurulan Toprak, hayatını kaybederken, Azra Şengül G. sol bacağından ve Kemal B. de sağ omzundan yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı halde köye kaçtı

Soruşturma başlatan polis ekipleri, olay sırasında evde bulunan ve bacağından yaralanan İsmail Bodur’un kaçarak Alayhan köyündeki bir evde saklandığını tespit etti.

Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için kaçtığı tespit edilen Bodur, yakalanıp, tedavisi yapıldıktan sonra emniyete götürüldü.

Kavgayı ayırmaya çalışırken öldü

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin İsmail Bodur ile arasında para meselesi yüzünden husumeti bulunan Hasan Başçeşme olduğunu tespit etti.

Başçeşme, Taci Mahallesi’nde saklandığı evde suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

Hasan Başçeşme’nin, İsmail Bodur ile dün telefonda alacağını istediği için tartıştığı, ardından tabancayla eve gelerek olayı gerçekleştirdiği saptandı.

Başçeşme’nin Bodur’a ateş ettiği sırada Rahim Toprak’ın araya girince vurulduğu belirlendi.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Hasan Başçeşme ile 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Bodur tutuklandı.