İHA
Aksaray merkez Fatih Mahallesi'nde akşam işten evine gelen Behzat Bozdağ'ın evinin önüne park ettiği otomobili bir süre sonra alev aldı.
Otomobil kısa sürede alev topuna döndü.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.
Yangının elektrik aksamındaki şaseden çıktığı tespit edildi
Araçta inceleme yapan itfaiye ekipleri yangının elektrik aksamındaki şaseden çıktığını tespit ederken aracın motor kısmı tamamen yanarak küle döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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