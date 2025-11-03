Aksaray'da parkta oturan genç bıçaklandı

- Aksaray'da bir parkta oturan E.C.A., tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı.
- Kimliği belirsiz saldırganın kaçmasının ardından, E.C.A. hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Aksaray merkez Taşpazar Mahallesi'ndeki parkta oturan E.C.A., tanımadığı şüpheli tarafından bacağından bıçaklandı.
Olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz saldırgan kaçarak kayıplara karışırken yaralı genci görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
23 yaşındaki E.C.A., ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin peşine düştü.
Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.