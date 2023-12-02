Aksaray'da polis memuruna çarpan otomobildeki 5 kişi yakalandı Aksaray'da kovalamaca sonucu sıkıştırılarak durdurulan otomobil, ekiplerin araca yaklaştığı esnada tekrar harekete geçerek polis memuruna çarptı. Parmağı ve kolu kırılan polis memuru hastanede tedavi altına alınırken araç içinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Aksaray'da Adana kara yolu üzerinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şüpheli şahıslar üzerinde fiziksel takip yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri organize sanayi girişinde bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayarak gaza basan sürücü ve polis arasında kovalamaca başladı.

Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu otomobil karayolunda sıkıştırılarak durduruldu.

Araçtan inen polis memurları şüpheli araca yaklaştığı esnada tekrar kaçmak için gaza basan sürücü önce polis memuru Emre Kurt'a (24), sonra da sivil polis otosuna çarptı.

Diğer polis aracının önünü kesmesiyle kaçması engellenen sürücü V.D. ve araçta bulunan T.D., İ.A., M.B. ve T.G. olmak üzere 5 kişi yakalandı.

Yere yatırılan şüpheliler ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

Polisin parmağı ve kolu kırıldı

Yaralanan polis memuruna ilk müdahale mesai arkadaşları tarafından olay yerinde yapıldı.

Ambulans beklenmeksizin polis otosuna bindirilen yaralı polis memuru Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan polis memurunun parmak ve kolunun kırıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu bulundu

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)