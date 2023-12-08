Aksaray'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 17 bin 973 lira ceza yedi Aksaray'da polis ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı ehliyetsiz sürücüye 17 bin 973 lira ceza kesildi.

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İHA

Aksaray merkez Zafer Mahallesi'nde uygulama yapan asayiş ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

Uygulama noktasına giren sürücü ihtara uymayarak gaza basıp kaçtı.

Sürücünün kaçması üzerine harekete geçen polis ekipleri araçla şahsın peşine düştü.

Ekiplerin kaçan araç plakasını ve istikametini telsizden bildirmesi üzerine Aksaray emniyeti alarma geçti.

20 dakikalık kovalamaca

Polis ekipleri yaklaşık 20 dakika yaşanan kovalamaca sonucu kaçan sürücüyü Aksaray-Nevşehir kara yolunda yakaladı.

Araçtan indirilen 17 yaşındaki İbrahim K. isimli sürücünün yapılan sorgulamasından ehliyetsiz olduğu ve bu yüzden kaçtığı belirlenirken sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira, araç sahibi olan annesine 8 bin 190 lira, 'dur' ihtarına uymamaktan 951 lira ve tehlikeli şerit değişimi maddesinden 642 lira olmak üzere toplam 17 bin 973 lira para cezası kesildi.

Trafikten men edilen araç otoparka çektirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)