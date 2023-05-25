Aksaray’da rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü 25 yaşındaki hemşire, birlikte yaşadığı doktorun 7'nci kattaki dairesinin balkonundan 3'üncü kattaki terasa düşerek yaşamını yitirdi. Şüphe üzerine gözaltına alınan doktor, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

Aksaray’daki özel bir hastanede hemşire olan 25 yaşındaki Saliha Tuncel, aynı hastanede çalışan 43 yaşındaki doktor sevgilisi Halil İbrahim A. ile birlikte yaşıyordu.

Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir rezidansta oturan çiftten Tuncel, gece saat 01.00 sıralarında 7’nci kattan 3'üncü kattaki terasa düştü.

Hastanede can verdi

Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saliha Tuncel otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Doktor sevgili serbest

Gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.