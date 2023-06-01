Aksaray'da rezidanstan düşen hemşirenin ölümünde yeni gelişme Sevgilisi ile birlikte yaşadığı rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin görev yaptığı özel hastanenin sahibi gözaltına alındı.

AA

Aksaray’da geçtiğimiz günlerde acı bir olay yaşandı.

Özel bir hastanede hemşire olan 24 yaşındaki Saliha Tuncel, aynı hastanede çalışan 43 yaşındaki doktor sevgilisi Halil İbrahim A. ile birlikte yaşıyordu.

Rezidansta oturan çiftten Tuncel, önceki gece saat 01.00 sıralarında 7’nci katta bulunan evin balkonuna çıktı.

Hayatını kaybetti

Genç kadın, oradan 3'üncü kattaki terasa düştü.

Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saliha Tuncel’in cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hastane sahibi gözaltına alındı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Adli Tıp Kurumu görevlileri hemşirenin öldüğü rezidansta keşif yapmıştı.

Soruşturma kapsamında hemşirenin görev yaptığı kent merkezindeki özel hastanenin sahibi T.C. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen ekipler, T.C'yi ikametinde gözaltına aldı.

Şüpheli T.C, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.