Aksaray'da selfie uğruna can verdi Barajda özçekim yaparken dengesini kaybederek düşen Yılmaz Tan'ın 2 metre derinden cesedi çıkarıldı.

İHA

Aksaray’da arkadaşlarıyla birlikte gezmek için Mamasın Barajına giden Yılmaz Tan (27), barajın kıyısında bulunan kayalıklara çıkarak özçekim yapmak istedi.

Telefonla çekim yaparken aniden dengesini kaybeden Tan, baraj sularına düştü. Arkadaşları müdahale etmek istese de Tan, suyun içinde kısa sürede kayboldu.

Arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İl Afet Acil Durum (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, barajda kaybolan Yılmaz Tan için dalgıçlarla birlikte arama çalışması başlattı.

2 metre derinden cesedi çıkarıldı

Kısa süren çalışma sonucu Tan’ın cansız bedeni çekim yapmak istediği kayanın hemen yanında 2 metre derinlikte bulundu.

Tan’ın cansız bedeni hemen sudan çıkartılarak 112 Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilirken, Tan’ın boğularak öldüğü tespit edildi. Yılmaz Tan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.