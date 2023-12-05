İHA
Aksaray merkez Küçük Bölcek Mahallesi'nde Yiğit S. (25) idaresindeki minibüste bir anda yangın çıktı.
Minibüsün kaput kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü kenara çektiği araçtan inerken minibüs kısa sürede alev alev yanmaya başladı.
Minibüs adeta alev topuna dönerken sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kullanılamaz hale geldi
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yanan minibüs adeta kül olurken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Söndürme işleminin ardından olay yeri inceleme ekipleri araçta inceleme yaptı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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