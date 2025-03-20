Aksaray'da seyir halindeki otomobilde yangın

İHA

Aksaray - Adana kara yolu Yeni Sanayi Sitesi girişinde seyir halindeki araçta yangın çıktı.

Otomobiliyle seyir halinde olan Yunus Öztorun'un aracının motor kısmından dumanlar yükseldi.

Araçtan inen sürücüye yoldan geçen diğer araç sürücüleri de yardımcı olmaya çalıştı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Küçük yangın tüpleri ile yangına müdahale eden vatandaşlar yangını kısmen kontrol altına alırken, Organize Sanayi Müdürlüğüne ait itfaiye aracının müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Yaşadığı olayı anlatan araç sürücüsü Yunus Öztorun, "Seyir halindeyken bir anda alevler yükseldi. Ne olduğunu anlayamadım. Şehir merkezinden Yeni Sanayi Sitesi’ne gidiyordum. Araçta herhangi bir arıza lambası da yanmıyordu. Bir anda alevler içinde kaldı" dedi.