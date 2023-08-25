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Aksaray'da Suriyelilerin borç kavgası hastaneye sıçradı: 2 yaralı Abone Olun

Aksaray'da Suriyelilerin borç kavgası hastaneye sıçradı: 2 yaralı Aksaray'da Suriyeliler arasındaki keser, taş ve sopalı borç-alacak kavgasında 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılara tarafların yakınları tekme ve tokatla saldırırken polis ekipleri ile güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

DHA Aksaray merkez Somuncu Baba Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Ahmed Elcerruh (35) ile Musa Carruh (42) arasında borç-alacak nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Ahmed Elcerruh, kafasına vurulan keser ile yaralandı. Kavgaya dahil olan Ahmed Elcerruh'un yakınları da taş ve sopalarla Musa Carruh'u darbetti. Kavga hastanede de sürdü Yaralı 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada acil servise alınan yaralılara tarafların yakınları tekme ve tokatla saldırdı. Polis ekipleri ile hastane güvenliği olayı sonlandırırken hastaneye gelen takviye polisler geniş güvenlik önlemi aldı.

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