Aksaray'da Suriyelilerin borç kavgası hastaneye sıçradı: 2 yaralı

DHA
Aksaray merkez Somuncu Baba Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Ahmed Elcerruh (35) ile Musa Carruh (42) arasında borç-alacak nedeniyle kavga çıktı.
Kavgada Ahmed Elcerruh, kafasına vurulan keser ile yaralandı.
Kavgaya dahil olan Ahmed Elcerruh'un yakınları da taş ve sopalarla Musa Carruh'u darbetti.
Kavga hastanede de sürdü
Yaralı 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu sırada acil servise alınan yaralılara tarafların yakınları tekme ve tokatla saldırdı.
Polis ekipleri ile hastane güvenliği olayı sonlandırırken hastaneye gelen takviye polisler geniş güvenlik önlemi aldı.